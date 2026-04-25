A cidade de São Paulo deve ter um fim de semana de tempo firme, com predomínio de sol, temperaturas elevadas para o outono e baixa probabilidade de chuva.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a atuação de um sistema de alta pressão mantém a atmosfera mais estável sobre o Sudeste, dificultando a formação de nuvens carregadas sobre a capital.

O sábado (25) terá sol predominante, com aumento de nuvens à tarde, mas sem chuva. As temperaturas seguem elevadas para o período, variando entre 16°C e 29°C. A tarde tende a ser abafada, apesar dos níveis mais baixos de umidade.