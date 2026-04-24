O acórdão publicado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na noite desta quinta-feira (23) definiu que houve maioria para o entendimento de que a cassação do mandato do ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) foi invalidada pela renúncia na véspera do julgamento da inelegibilidade, dia 23 de março.

A decisão detalhada no documento destravou a pauta no STF (Supremo Tribunal Federal) que discute se a nova eleição ao governo do Rio será direta ou indireta. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, é o governador interino há um mês.

A reportagem procurou, através de telefonemas, as defesas de Cláudio Castro, Rodrigo Bacellar e Thiago Pampolha, mas não houve resposta até a publicação do texto.