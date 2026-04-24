O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) analisa duas denúncias feitas contra o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), após suspeitas de que servidores públicos teriam sido usados para abrir um buraco na rua sem necessidade para gravação de um vídeo.

Segundo o órgão, foram registradas duas notícias de fato sobre o caso, que estão em fase inicial de análise. As representações foram apresentadas pelo ex-prefeito José Crespo e pelo vereador Raul Marcelo (Psol), com base em relatos de servidores do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Sorocaba.

De acordo com as denúncias, equipes da autarquia e de empresas terceirizadas teriam sido mobilizadas em 9 de abril, no Jardim Leocádia, para abrir e fechar uma vala em via pública sem necessidade técnica, com o objetivo de viabilizar a gravação de um vídeo sobre recapeamento para redes sociais.