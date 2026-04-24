Vitor Roque vai passar por cirurgia no tornozelo esquerdo e desfalcará o Palmeiras ao menos até a Copa do Mundo, informou Flavio Latif no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo o repórter, os exames realizados em Vitor Roque constataram uma lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo (conjunto de ligamentos resistentes que conecta a tíbia à fíbula na região distal) causada pelo trauma sofrido na partida desta quinta-feira (23), na vitória do Palmeiras por 3 a 0 contra o Jacuipense, na Copa do Brasil. O atacante retornava de uma torção no mesmo tornozelo.

"O Vitor Roque vai passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Diferente da primeira lesão que ele teve, que era um trauma e não precisou passar por cirurgia. Dessa vez ele teve um problema, uma lesão no tornozelo esquerdo e ele vai ter que passar por uma cirurgia. É uma notícia péssima para o Palmeiras. Porque, com a intervenção cirúrgica, essa recuperação do Vitor Roque vai acabar sendo um pouco maior do que o esperado e ele vai acabar ficando fora de combate no Palmeiras", disse Flávio Latif.