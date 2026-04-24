O empresário americano John Textor foi afastado temporariamente comando da SAF do Botafogo, em decisão determinada pelo Tribunal Arbitral da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O afastamento ainda será votado analisado novamente na próxima quarta-feira (29), quando as partes envolvidas poderão se manifestar.

De acordo com os três árbitros do tribunal da FGV, medidas recentes de Textor "têm o potencial de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo". Entre as medidas citadas para o afastamento do empresário está a ação cautelar para iniciar o processo de recuperação judicial da SAF, protocolada na terça-feira (21). O pedido foi feito em meio à dívida de R$ 2,5 bilhões.

Com base nisso, o tribunal decidiu afastar o americano de forma imediata, atendendo a pedido da Eagle Bidco, acionista majoritária da SAF.