O Barcelona feminino bateu o Espanyol na última quarta-feira (22) e sagrou-se campeão espanhol pela 6ª temporada seguida. O título coroou Alexis Putellas, que superou Lionel Messi como a maior vencedora da história do clube catalão.

A vitória por 4 a 1 contra o Espanyol confirmou o 10º título de campeonato espanhol de Putellas pelo Barcelona. Com isso, a meia alcançou a incrível marca de 36 títulos na carreira vestindo a camisa blaugrana, superando os 35 títulos de Lionel Messi.

Putellas é formada pelo Espanyol e chegou ao Barcelona em 2012, somando já 14 anos de clube. Durante o período, a meia conquistou: 10x Campeonatos espanhóis, 10x Copas da Rainha, 6x Supercopas da Espanha, 3x Champions League e 7x Copas da Catalauña.