O ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta sexta-feira (24) a permanência do desembargador Ricardo Couto à frente do Governo do Rio de Janeiro.

De acordo com Zanin, o plenário da corte, na sessão do último dia 9, definiu que Couto fica no cargo até nova deliberação do Supremo.

O ministro afirmou que a eleição do deputado Douglas Ruas (PL) pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) como presidente da casa, no último dia 17, não interfere na decisão.