A repercussão de declarações do Frei Gilson sobre o papel da mulher reacendeu o debate sobre os limites entre liberdade religiosa e possíveis manifestações de preconceito no Brasil. O caso ganhou força após críticas públicas da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), que classificou a fala do religioso como misógina.

O episódio ocorre em um momento sensível no Congresso. Soraya foi relatora, no Senado, do projeto de lei aprovado em março que classifica a misoginia como crime de preconceito e discriminação. O texto define misoginia como qualquer conduta que expresse ódio, aversão ou desprezo contra mulheres, baseada na crença de supremacia masculina.

Defensora da proposta, a senadora tem afirmado que "não se pune opinião, mas conduta", em resposta a críticas sobre possível censura. Ainda assim, o caso envolvendo o frei levanta preocupações em setores religiosos, que temem que interpretações bíblicas possam vir a ser enquadradas como preconceito por contrariarem determinadas visões contemporâneas.