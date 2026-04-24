O Ministério Público de São Paulo analisa denúncias de que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba teria criado um buraco numa rua para servir de cenário a um vídeo do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), publicado nas redes sociais.

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As representações foram protocoladas pelo ex-prefeito José Crespo e pelo vereador Raul Marcelo (Psol). Segundo os documentos, equipes da autarquia e uma empresa terceirizada foram mobilizadas em 9 de abril para abrir e fechar a vala no Jardim Leocádia.