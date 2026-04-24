O Ministério Público de São Paulo analisa denúncias de que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba teria criado um buraco numa rua para servir de cenário a um vídeo do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), publicado nas redes sociais.
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As representações foram protocoladas pelo ex-prefeito José Crespo e pelo vereador Raul Marcelo (Psol). Segundo os documentos, equipes da autarquia e uma empresa terceirizada foram mobilizadas em 9 de abril para abrir e fechar a vala no Jardim Leocádia.
Uma das denúncias aponta o uso de ao menos dez servidores, além de máquinas públicas, para a ação.
Materiais obtidos indicam possíveis inconsistências, como ordens de serviço criadas para justificar a intervenção e fotos idênticas apresentadas como “antes e depois” do serviço. Também há registros de imagens feitas em local diferente do ponto onde o buraco foi aberto.
Servidores relataram que não havia sinais de vazamento, esgoto ou afundamento na via antes da abertura da vala. Um dos documentos indica, inclusive, que o problema registrado não era de responsabilidade do Saae.
O vídeo publicado pelo prefeito mostra a gravação em frente ao buraco, com presença de funcionários e equipamentos públicos.
A Prefeitura de Sorocaba informou que a vala foi aberta para manutenção em rede de esgoto e que os procedimentos seguiram protocolos internos. O Saae afirmou que o registro apresentado inicialmente se referia a outra intervenção.
Até o momento, o prefeito não se manifestou sobre as denúncias.
Com informações do g1.