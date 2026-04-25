A Inteligência Artificial (IA) entrou de vez no dia a dia da população e no cenário eleitoral brasileiro não é diferente. Em 2026, ela já é capaz de criar vídeos, vozes e conteúdos que simulam com precisão a fala e a imagem de candidatos. O problema é que o impacto disso vai muito além da tecnologia. A forma como o eleitor consome informação mudou e, com ela, surgem novos riscos.

Deepfakes, desinformação e dano em tempo real

A tecnologia tornou possível algo antes restrito a grandes produções: colocar palavras na boca de alguém que nunca falou aquilo. São os chamados deepfakes (vídeos ou áudios manipulados) que podem mostrar candidatos em situações inexistentes e quando divulgados, podem causar danos irreversíveis.