A Inteligência Artificial (IA) entrou de vez no dia a dia da população e no cenário eleitoral brasileiro não é diferente. Em 2026, ela já é capaz de criar vídeos, vozes e conteúdos que simulam com precisão a fala e a imagem de candidatos. O problema é que o impacto disso vai muito além da tecnologia. A forma como o eleitor consome informação mudou e, com ela, surgem novos riscos.
Deepfakes, desinformação e dano em tempo real
A tecnologia tornou possível algo antes restrito a grandes produções: colocar palavras na boca de alguém que nunca falou aquilo. São os chamados deepfakes (vídeos ou áudios manipulados) que podem mostrar candidatos em situações inexistentes e quando divulgados, podem causar danos irreversíveis.
O problema não é só quem cria. Em muitos casos, o simples benefício gerado por esse conteúdo já pode trazer consequências jurídicas para campanhas e candidatos.
Para Candidatos: As novas regras do jogo eleitoral
Diante do novo cenário, a Justiça Eleitoral estabeleceu regras específicas para o uso de inteligência artificial nas eleições de 2026. Entre os principais pontos estão:
- Conteúdos gerados por IA devem ser identificados de forma clara;
- Deepfakes com candidatos são proibidos;
- Plataformas podem ser responsabilizadas se não removerem conteúdos ilícitos;
- Mesmo sem autoria direta, o candidato pode ser penalizado se houver benefício.
Por isso, fazer monitoramento constante das redes e contar com apoio capacitado é essencial. Se antes a disputa era por espaço e visibilidade, agora também é por controle narrativo e prova técnica.
A velocidade da desinformação é maior do que a da resposta tradicional. E isso muda completamente a dinâmica do jogo.
Para Eleitores: O que você precisa saber
O eleitor também tem papel central nesse cenário. Em um ambiente onde vozes podem ser clonadas e vídeos podem ser fabricados, confiar apenas na aparência deixou de ser suficiente. É preciso desconfiar, verificar e buscar fontes confiáveis.
A inteligência artificial é positiva em vários fatores, pode democratizar campanhas, reduzir custos e ampliar o acesso à informação. Mas também pode ser usada para manipular percepções, distorcer fatos e construir narrativas artificiais, por isso, é importante ficar atento.
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