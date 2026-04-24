Os ministros Luiz Fux e Kassio Nunes Marques seguiram o relator. O julgamento ocorre em plenário virtual e se encerra na sexta-feira (24). Ainda falta votar Gilmar Mendes.

A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para manter a prisão do ex-presidente do BRB (Banco de Brasília) Paulo Henrique Costa. A medida foi decretada na semana passada pelo ministro André Mendonça.

O ministro Dias Toffoli não participa do julgamento. Ele se declarou suspeito de julgar processos relacionados à investigação do Banco Master.

O ministro informou a colegas que tomou a decisão para evitar questionamentos sobre sua atuação, devido aos negócios feitos pela empresa de sua família com um fundo controlado pelo Master.

Em seu voto, Mendonça reitera os termos da decisão que autorizou a prisão e diz que a medida é fundamental para "resguardar a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal". Fux não apresentou voto escrito, apenas seguiu o relator.