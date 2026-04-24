Segundo o órgão, as ações visam permitir a execução de condenados após o esgotamento de recursos judiciais e acelerar processos internos relacionados a casos de pena capital. A decisão também revoga a moratória sobre execuções federais adotada na gestão anterior.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (24) novas medidas para reforçar a aplicação da pena de morte, incluindo a retomada do protocolo de injeção letal e a autorização de métodos adicionais, como o fuzilamento.

Entre as medidas, o governo determinou ao sistema prisional federal a retomada do uso de pentobarbital como agente na injeção letal, prática adotada anteriormente. O protocolo também foi ampliado para incluir outras formas de execução, como o fuzilamento.

O Departamento de Justiça informou ainda que avalia mudanças estruturais, como ampliação de instalações para presos no corredor da morte, além de propostas legislativas para ajustar a aplicação da pena capital.

De acordo com o comunicado, já há autorização para solicitar pena de morte em dezenas de casos. O governo também pretende revisar regras para reduzir o tempo entre condenação e execução e limitar pedidos de clemência antes do fim dos recursos judiciais.