Paolo Zampolli, aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez declarações ofensivas sobre mulheres brasileiras durante entrevista à emissora italiana RAI.

Na conversa, ao comentar seu relacionamento com a brasileira Amanda Ungaro, com quem foi casado por quase 20 anos e tem um filho, ele afirmou que "mulheres brasileiras são programadas para causar confusão". Questionado se isso teria relação genética, respondeu que as "mulheres brasileiras são programadas".

Em outro momento, ao citar uma conhecida da ex-esposa, declarou: "É uma dessas putas brasileiras, essa raça maldita de brasileiras, são todas iguais. Aquela vaca, estávamos juntos, trepava com ela, depois ela também ficou louca".