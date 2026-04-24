Uma aeronave da LATAM Airlines colidiu com um avião da Aerolíneas Argentinas durante uma manobra na pista de táxi do Aeroporto Arturo Merino Benítez, na noite de quarta-feira (22), antes da decolagem.

O Airbus A321 da Latam, de matrícula CC-BEJ, realizava o taxiamento para cumprir o voo LA756, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, quando a ponta da asa (winglet) atingiu o profundor direito de um Boeing 737-800 da Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-FVN.

A aeronave argentina também se preparava para decolar, em voo com destino ao Aeroparque, em Buenos Aires.