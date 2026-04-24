24 de abril de 2026
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Avião com destino ao Brasil colide com outro em aeroporto

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X @aviationbrk
Após a colisão, os aviões foram separados e retornaram aos portões de embarque.
Após a colisão, os aviões foram separados e retornaram aos portões de embarque.

Uma aeronave da LATAM Airlines colidiu com um avião da Aerolíneas Argentinas durante uma manobra na pista de táxi do Aeroporto Arturo Merino Benítez, na noite de quarta-feira (22), antes da decolagem.

O Airbus A321 da Latam, de matrícula CC-BEJ, realizava o taxiamento para cumprir o voo LA756, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos, quando a ponta da asa (winglet) atingiu o profundor direito de um Boeing 737-800 da Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-FVN.

A aeronave argentina também se preparava para decolar, em voo com destino ao Aeroparque, em Buenos Aires.

Após a colisão, os aviões foram separados e retornaram aos portões de embarque, onde os passageiros foram desembarcados. No caso da Latam, uma aeronave reserva foi acionada, e o voo para São Paulo decolou cerca de quatro horas depois.

Já o voo da Aerolíneas Argentinas foi cancelado, e os passageiros foram realocados em outras operações da companhia, sem envio de uma aeronave substituta.

Em nota, a Latam informou que ativou seus protocolos de segurança e que todos os passageiros foram reacomodados em outro voo, que partiu na madrugada de quinta-feira (23). A Aerolíneas Argentinas, por sua vez, afirmou que a colisão causou danos leves à sua aeronave.

A Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente, segundo a imprensa chilena.

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