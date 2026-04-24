O lançamento do Boulevard São João, apelidado de “Times Square paulistana”, expôs divergências políticas e abriu debate sobre regras urbanas no centro de São Paulo. A iniciativa foi apresentada nessa quinta-feira (23) como parte da revitalização da região central.
O projeto prevê a instalação de quatro painéis de LED em edifícios icônicos da região como Cine Paris República, Herculano de Almeida, Galeria Sampa e New York, além de uma projeção mapeada no Edifício Independência II
Durante o anúncio, o governador Tarcísio de Freitas assumiu protagonismo na apresentação, o que surpreendeu o prefeito Ricardo Nunes, segundo relatos de bastidores obtidos pelo Uol. A iniciativa vinha sendo tratada como pauta da gestão municipal, mas passou a ser incorporada pelo governo estadual como vitrine de revitalização do centro.
O projeto também levanta questionamentos sobre a aplicação da Lei Cidade Limpa, que restringe publicidade visual na capital. A proposta das grandes telas de LED em edifícios da região é vista como possível flexibilização das regras para viabilizar o modelo inspirado em áreas como a Times Square, em Nova York.
A iniciativa contempla ainda a recuperação de patrimônios históricos, como a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e a estátua da Mãe Preta, no Largo do Paissandu, além do restauro do Relógio de Nichile, na Praça Antônio Prado. O plano inclui ações de segurança, zeladoria e incentivo à economia criativa, com foco em aumentar a circulação de pessoas e reocupar o centro.
Autoridades defendem que o projeto integra um conjunto maior de intervenções urbanas e sociais na região, com participação conjunta de diferentes esferas de governo e do setor privado.
Com informações do UOL.