O lançamento do Boulevard São João, apelidado de “Times Square paulistana”, expôs divergências políticas e abriu debate sobre regras urbanas no centro de São Paulo. A iniciativa foi apresentada nessa quinta-feira (23) como parte da revitalização da região central.

O projeto prevê a instalação de quatro painéis de LED em edifícios icônicos da região como Cine Paris República, Herculano de Almeida, Galeria Sampa e New York, além de uma projeção mapeada no Edifício Independência II

Durante o anúncio, o governador Tarcísio de Freitas assumiu protagonismo na apresentação, o que surpreendeu o prefeito Ricardo Nunes, segundo relatos de bastidores obtidos pelo Uol. A iniciativa vinha sendo tratada como pauta da gestão municipal, mas passou a ser incorporada pelo governo estadual como vitrine de revitalização do centro.