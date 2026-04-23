"Diante dos fatos, evidenciada a flagrante ilegalidade da decisão que decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, especialmente porque a própria representação da autoridade policial limitou-se ao prazo de 5 (cinco) dias, assiste razão à defesa, devendo a medida extrema ser restringida ao período por ela requerido, qual seja, 5 (cinco) dias", diz trecho da decisão.

"A consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária", afirmou a defesa de MC Ryan.

A extensão da decisão para os demais réus, segundo o ministro, se deu para observar o princípio da isonomia, já que a situação jurídica de todos é semelhante. O ofício do STJ já foi encaminhado ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), que tem sede em São Paulo.