Um jovem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira (22) em Bocaiuva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), suspeito de matar uma cachorra a tiros e tentar assassinar o dono do animal.

Segundo a Polícia Civil, o caso começou após o suspeito matar a cadela. O tutor procurou o homem para questionar o crime, e houve discussão.

Durante o confronto, o jovem atirou ao menos cinco vezes contra a vítima, que foi atingida no peito e no braço, mas sobreviveu. O suspeito afirmou que reagiu após o homem supostamente danificar seu carro com um facão.