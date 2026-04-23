23 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Rapaz de 25 anos mata cachorra e atira no peito do tutor

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCPR
Agressor deve responder por tentativa de homicídio e maus-tratos.
Agressor deve responder por tentativa de homicídio e maus-tratos.

Um jovem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira (22) em Bocaiuva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), suspeito de matar uma cachorra a tiros e tentar assassinar o dono do animal.

Segundo a Polícia Civil, o caso começou após o suspeito matar a cadela. O tutor procurou o homem para questionar o crime, e houve discussão.

Durante o confronto, o jovem atirou ao menos cinco vezes contra a vítima, que foi atingida no peito e no braço, mas sobreviveu. O suspeito afirmou que reagiu após o homem supostamente danificar seu carro com um facão.

A Justiça expediu mandado de prisão, e o suspeito foi localizado por agentes do Grupo de Operações Especiais. Ele deve responder por tentativa de homicídio e maus-tratos.

Com informações da Banda B.

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