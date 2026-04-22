Com a queda de uma aeronave que transportava valores da empresa Prosegur, cerca de US$ 2 milhões foram saqueados por moradores. O acidente aconteceu na tarde de sábado (18), no assentamento San Isidro, em Minga Guazú, no departamento de Alto Paraná, Paraguai.
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O voo seguia para Assunção com quatro pessoas a bordo. O piloto, o general da reserva Fernando Noldin, morreu no local em decorrência de trauma torácico, segundo informações das autoridades aeronáuticas e do Ministério Público. A aeronave havia declarado emergência pouco após a decolagem e tentou retornar ao aeroporto.
Os outros três ocupantes sobreviveram: a copilota Yeruti Núñez e o segurança da Prosegur Hiron Bogado foram socorridos em estado crítico; o também segurança Fredy Recalde sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhado consciente.
Após a queda, cédulas ficaram espalhadas na área e moradores recolheram parte do dinheiro. A Polícia realizou buscas na região e investiga o paradeiro de aproximadamente US$ 2 milhões que não foram recuperados. Há ainda alerta sobre pessoas que se passam por policiais ou promotores para exigir a devolução dos valores.
Com informações do ABC Color.