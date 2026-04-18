O muro de 13 metros de altura construído no quintal de uma casa em Passos, no Sul de Minas Gerais, voltou aos holofotes após viralizar nas redes sociais. A estrutura bloqueia total ou parcialmente as janelas de ao menos três andares de um prédio vizinho.

Embora a repercussão seja recente, o paredão foi erguido em 2001, pouco depois da conclusão do edifício.

O arquiteto responsável pelo projeto afirmou que o proprietário levantou o muro para preservar a privacidade, já que as sacadas do prédio são voltadas para a área de lazer da casa. Segundo ele, a estrutura mede 13,4 metros de altura por 6 metros de largura e foi construída com tijolos cerâmicos intercalados, permitindo ventilação.