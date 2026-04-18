O muro de 13 metros de altura construído no quintal de uma casa em Passos, no Sul de Minas Gerais, voltou aos holofotes após viralizar nas redes sociais. A estrutura bloqueia total ou parcialmente as janelas de ao menos três andares de um prédio vizinho.
Embora a repercussão seja recente, o paredão foi erguido em 2001, pouco depois da conclusão do edifício.
O arquiteto responsável pelo projeto afirmou que o proprietário levantou o muro para preservar a privacidade, já que as sacadas do prédio são voltadas para a área de lazer da casa. Segundo ele, a estrutura mede 13,4 metros de altura por 6 metros de largura e foi construída com tijolos cerâmicos intercalados, permitindo ventilação.
De acordo com o arquiteto, houve tentativas de negociação antes da obra, incluindo propostas de soluções arquitetônicas e até de compra de unidades do prédio, mas não houve acordo.
Moradores ouvidos pela reportagem relataram que parte dos residentes não se incomoda com o muro e alguns afirmam que garante privacidade. Outros apontam redução de luminosidade nos apartamentos e possível desvalorização dos imóveis, anunciados por valores que chegam a R$ 1,3 milhão.
A Prefeitura de Passos informou que a construção está regular e que a legislação municipal não estabelece limite de altura para muros desse tipo.
Com informações do g1.