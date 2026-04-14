14 de abril de 2026
FALSO AMBULANTE

Criminoso é preso por vender espetinho por R$10 mil a turista

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Metrópoles
Criminoso usou máquina de cartão adulterada para cobrar um valor cem vezes maior pelo produto.
Criminoso usou máquina de cartão adulterada para cobrar um valor cem vezes maior pelo produto.

Um falso ambulante foi preso nesta segunda-feira (13), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, suspeito de cobrar R$ 10 mil de uma turista britânica por um churrasquinho.

O suspeito enganou a vítima na hora de pagar a conta. Ele usou uma máquina de cartão adulterada para cobrar um valor cem vezes maior pelo produto.

O homem integra uma quadrilha que ataca turistas estrangeiros. Segundo a Polícia Civil, o grupo atua nas praias da zona sul carioca, como Copacabana, Ipanema e Arpoador.

Turistas tchecos e argentinos já caíram no golpe. As investigações apontam que os criminosos focam em visitantes internacionais que frequentam a orla do Rio.

Os falsos ambulantes induzem o cliente a digitar a senha às cegas. Eles manipulam o equipamento para evitar que a vítima confira o valor na tela antes de efetuar o pagamento.

As máquinas ficam pré-programadas com valores altos. O prejuízo financeiro só costuma ser percebido pelas vítimas horas depois da compra.

