Quando um casamento chega ao fim, muitas dúvidas surgem sobre os direitos e deveres de cada um. Uma dessas questões é a possibilidade de pagamento dos alimentos compensatórios, também chamados de pensão alimentícia compensatória.



Diferente da pensão alimentícia tradicional, destinada à subsistência básica, os alimentos compensatórios têm outra finalidade: equilibrar o padrão econômico entre os excônjuges após a separação.

Assim, os alimentos compensatórios servem para reduzir o desequilíbrio financeiro que pode surgir quando, da separação, um dos cônjuges permanece na administração exclusiva do patrimônio, especialmente quando tem empresa, ou quando detém a totalidade do poder financeiro.