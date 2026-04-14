O cantor e compositor Francisco Ribeiro Eller, conhecido como Chico Chico, detalhou as razões que o levaram a não usar "Eller" na sua carreira musical. Filho da cantora Cássia Eller e do baixista Tavinho Fialho, o artista explicou que a escolha de sua identidade pública prioriza um apelido pessoal em detrimento do sobrenome materno de peso.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o músico afirmou que tomou a decisão naturalmente e sem cálculos estratégicos. Segundo ele, o nome Chico Chico sempre foi a maneira como pessoas próximas o trataram, o que traz uma sensação de maior proximidade com sua essência e o deixa mais à vontade no ambiente artístico.

Carreira e identidade

Embora reconheça que o parentesco com Cássia Eller facilite o acesso a espaços no mercado fonográfico, Chico ressaltou que foca na liberdade criativa para trilhar o próprio caminho. Ele pontuou que utiliza a visibilidade para ser fiel às suas crenças musicais e trabalhar com profissionais que admira.