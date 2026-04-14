Quanto à essencialidade da Corte para a democracia, o índice de aprovação é de 84% entre apoiadores de Lula e de 60% entre os de Bolsonaro.

Percepção sobre o Caso Master

O Datafolha também mediu o impacto das investigações envolvendo o Banco Master. De acordo com os dados, 70% dos brasileiros tomaram conhecimento das suspeitas de ligações entre magistrados e fraudes financeiras.

Dentre os que conhecem o caso, 55% acreditam que os ministros possuem envolvimento real com os fatos apurados. Atualmente, as investigações citam supostas conexões dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição. Ambos os magistrados negam qualquer irregularidade ou proximidade indevida com o investigado.