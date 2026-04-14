Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nessa segunda-feira (13) aponta que 75% da população brasileira considera que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui poder além do que deveria. O levantamento revela, simultaneamente, que 71% dos entrevistados veem a Corte como uma instituição essencial para a manutenção da democracia no país.
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O estudo consultou 2.004 pessoas em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consta sob o número BR-03770/2026.
Divisão por perfil político
A percepção de poder excessivo varia conforme a inclinação política dos entrevistados:
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Eleitores de Jair Bolsonaro: 88% concordam que o tribunal tem poder demais.
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Eleitores de Lula: 64% compartilham dessa visão.
Quanto à essencialidade da Corte para a democracia, o índice de aprovação é de 84% entre apoiadores de Lula e de 60% entre os de Bolsonaro.
Percepção sobre o Caso Master
O Datafolha também mediu o impacto das investigações envolvendo o Banco Master. De acordo com os dados, 70% dos brasileiros tomaram conhecimento das suspeitas de ligações entre magistrados e fraudes financeiras.
Dentre os que conhecem o caso, 55% acreditam que os ministros possuem envolvimento real com os fatos apurados. Atualmente, as investigações citam supostas conexões dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o empresário Daniel Vorcaro, ex-dono da instituição. Ambos os magistrados negam qualquer irregularidade ou proximidade indevida com o investigado.
Com informações do Metrópoles