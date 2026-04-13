O cardiologista Daniel Kollet, de 55 anos, investigado por abusar de pacientes, também é acusado de assédio sexual contra ex-funcionárias. As vítimas relataram os episódios ao Fantástico (TV Globo) neste domingo.

Enfermeira que trabalhou com médico em hospital relatou situação de assédio. "Ele tentava me beijar e eu tentava tirar. Ele pegava com força minha mão e enfiava minha mão dentro da calça. Eu chegava a sair com os punhos vermelhos", disse a vítima ao Fantástico, sem ser identificada. "Eu fiquei em choque, não sabia o que fazia."

Outra enfermeira foi demitida após episódio envolvendo cardiologista. "Acordei com ele com as calças abaixadas em cima de mim. Tentei me desvencilhar dele, mas como eu estava com uma mão embaixo da cabeça, ele tentava levantar minha blusa, tirar minha roupa, até que comecei a gritar. E quando fui fazer a queixa para a minha chefia, eles não deram muita importância. E eles me demitiram mesmo assim. Sem prestar apoio nenhum", disse a vítima, que não foi identificada.