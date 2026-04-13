Um tremor de magnitude 2.4 foi registrado pelo Centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) às 0h28 deste domingo (12) na região de Paranaguá, cidade do litoral do Paraná.

Moradores da Ilha do Mel, na baía de Paranaguá, e também de Pontal do Paraná relataram susto com o tremor nas redes sociais, mas não há registro de danos em estruturas.

De acordo com o Cenacid (Centro de Apoio Científico em Desastres) da UFPR (Universidade Federal do Paraná), a distância do epicentro do terremoto, em área oceânica, até o Farol das Conchas, ponto conhecido da Ilha do Mel, foi calculada em 13,4 quilômetros.