Um suposto artefato explosivo foi recolhido pela polícia no calçadão da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (13).

Esquadrão Antibomba da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) foi acionado e recolheu o item em segurança. Segundo a Polícia Civil, os agentes seguiram os protocolos padrão durante a ocorrência no calçadão. Ninguém se feriu.

Vídeo mostra agente com roupa de proteção manipulando o objeto. Imagens publicadas nas redes mostram um integrante do esquadrão usando equipamento de proteção e recolhendo o material no calçadão.