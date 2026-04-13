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ENSINO MÉDIO

Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2026 começa hoje

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Paulo Pinto/Agência Brasil
Pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 vai até 24 de abril
Pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 vai até 24 de abril

Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 começa hoje e vai até 24 de abril.

Pedidos devem ser feitos na Página do Participante, no site do Inep, com login do gov.br. O sistema aceita solicitações até as 23h59 de 24 de abril.

Têm direito à isenção alunos do último ano do ensino médio na rede pública em 2026 e candidatos de baixa renda. Também podem solicitar estudantes com renda de até um salário-mínimo e meio que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, além de inscritos no CadÚnico.

Para iniciar o pedido, o candidato deve selecionar a opção "Justificativa de Ausência/Isenção" no site do Inep. Depois, precisa preencher dados pessoais e socioeconômicos, informar o NIS se usar o CadÚnico e anexar documentos em PDF, PNG ou JPG, com até 2 MB.

Quem faltou ao Enem 2025 e teve isenção precisa justificar a ausência no mesmo período e pelo mesmo canal. A justificativa é exigida para que o participante possa pedir nova isenção.

Calendário de resultados e recursos

Resultado das solicitações de isenção sai em 8 de maio. Em caso de indeferimento, o recurso pode ser enviado de 11 a 15 de maio, com resultado final em 22 de maio.

Inep afirma que a aprovação da isenção não conclui a inscrição no Enem 2026. Mesmo com o pedido aceito, o estudante ainda terá de se inscrever quando o instituto abrir o período de inscrições, em data a ser divulgada.

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