Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 começa hoje e vai até 24 de abril.

Pedidos devem ser feitos na Página do Participante, no site do Inep, com login do gov.br. O sistema aceita solicitações até as 23h59 de 24 de abril.

Têm direito à isenção alunos do último ano do ensino médio na rede pública em 2026 e candidatos de baixa renda. Também podem solicitar estudantes com renda de até um salário-mínimo e meio que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, além de inscritos no CadÚnico.