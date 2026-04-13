O governo de São Paulo garantiu o financiamento de R$ 2,57 bilhões para o Túnel Santos-Guarujá, o primeiro túnel imerso do Brasil, mas o projeto ainda está na fase de planejamento e estudos e as obras devem ter início apenas em 2027.

O Estado formalizou ontem (12) uma operação de crédito de R$ 2,57 bilhões. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Dario Durigan assinaram o acordo com o Banco do Brasil para bancar a parte pública do projeto.

O projeto está na etapa de elaboração e licenciamento ambiental. O governo paulista dedica o ano de 2026 para fazer estudos complementares, preparar desapropriações e avançar com as autorizações necessárias.