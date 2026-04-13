O Roblox anunciou nesta segunda-feira (13) o lançamento de duas novas versões do jogo voltadas a menores de 16 anos. O Roblox Kids será direcionado a usuários de 5 a 8 anos, enquanto o Roblox Select atenderá o público de 9 a 15 anos.

Os critérios de idade incluem verificação de identidade, análise das interações dos usuários e a atribuição de classificação indicativa apropriada para cada jogo.

A decisão, conforme a plataforma, visa a ampliar a moderação e o controle parental, com gerenciamento de chats e mecanismos de bloqueio ou aprovação gradual definidos pelos responsáveis.