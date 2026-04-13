Em disputa pelo eleitor de direita, o pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou que as revelações do caso do Banco Master sobre o STF (Supremo Tribunal Federal) afloraram "toda a podridão" na corte, que, segundo ele já "estava cheirando mal" havia "alguns anos".

O ex-governador de Minas Gerais também defendeu o impeachment de "pelo menos dois" ministros do Supremo -e a prisão de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli- e mudanças nos critérios de escolha, como a adoção de uma lista com nomes.

As ligações desses ministros com Daniel Vorcaro, dono do Master, ajudaram a degradar a imagem da corte. Para o pré-candidato do Novo, o momento do tribunal é de "farra dos intocáveis" e o "clima de indignação" para este ano eleitoral é maior do que foi em 2018.