A Polícia Civil do Rio de Janeiro interceptou na madrugada desta segunda-feira (13) um ônibus vindo do Paraguai que transportava canetas emagrecedoras, além de anabolizantes e outros produtos ilegais.

Um homem de 33 anos, que trabalha como vigilante, e uma mulher de 27 anos, vendedora, foram presos em flagrante. Os agentes encontraram mil frascos de canetas emagrecedoras contendo tirzepatida e anabolizantes, todos sem a autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O material apreendido foi avaliado em cerca de R$ 150 mil. A polícia não informou se eles constituíram advogados.

A abordagem aconteceu na Rodovia Washington Luís (BR-040), em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após o veículo ser monitorado por suspeita de transportar mercadorias ilícitas. O ônibus havia saído na noite de domingo (12) de Foz do Iguaçu (PR) com destino ao Rio de Janeiro.