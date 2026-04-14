Criminosos do Comando Vermelho atearam fogo ao ferro-velho de Breno Barbosa Diniz, de 24 anos, na Cidade de Deus, Zona Sudoeste do Rio. O ataque foi feito em 19 de março, exatamente um mês após o desaparecimento do rapaz. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e ocultação de cadáver.

Breno, que era gerente do tráfico na comunidade e filho de um sargento da Polícia Militar, foi visto pela última vez em 19 de fevereiro. Segundo as investigações, ele foi a um local de embalagem de drogas para negociar a dívida de R$ 29 mil, acumulada após perda de carga em operação do Bope. Relatos indicam que traficantes o rotularam como informante antes da execução.

O caso