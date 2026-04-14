Familiares que cuidam de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade têm recebido do Governo do Paraná o pagamento mensal de R$ 810,50, pelo programa Bolsa Cuidador Familiar , que integra o Paraná Amigo da Pessoa Idosa. A iniciativa está em fase inicial de execução em 20 municípios do Estado.
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O projeto é ampliado conforme a demanda e a organização da oferta no Estado, segundo a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi).
O projeto contempla moradores de Araucária, Cascavel, Cianorte, Colombo, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaratuba, Irati, Ivaiporã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Palmeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Toledo e União da Vitória.
Para participar, o cuidador precisa ter 18 anos ou mais, morar na mesma residência da pessoa idosa, manter o CadÚnico atualizado e possuir renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. A pessoa idosa deve comprovar fragilidade clínico-funcional, estar inscrita no CadÚnico e não pode viver em instituição de longa permanência.
O pagamento pode ser interrompido em caso de morte do idoso, desistência formal do cuidador ou situações de negligência, conforme critérios do programa.