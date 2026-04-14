Familiares que cuidam de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade têm recebido do Governo do Paraná o pagamento mensal de R$ 810,50, pelo programa Bolsa Cuidador Familiar , que integra o Paraná Amigo da Pessoa Idosa. A iniciativa está em fase inicial de execução em 20 municípios do Estado.

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O projeto é ampliado conforme a demanda e a organização da oferta no Estado, segundo a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi).