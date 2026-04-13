Um homem de 26 anos foi preso suspeito de matar a própria mãe e cortar o dedo dela para realizar transações bancárias.

O suspeito foi preso no sábado ao chegar para o velório da mãe. Com ele, os policiais apreenderam dinheiro e objetos roubados da casa da vítima, uma servidora pública de 53 anos.

A mulher foi encontrada morta com sinais de violência e um dedo amputado. A Polícia Militar isolou a casa para o trabalho dos peritos e notou que o local estava revirado.