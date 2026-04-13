O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou Gilberto Waller da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira (13). Para o cargo, o governo nomeou a servidora de carreira Ana Cristina Viana Silveira, que ocupava a secretaria-executiva adjunta do Ministério da Previdência Social.

A mudança ocorre em um momento crítico para o órgão, que registrou recorde de 3,1 milhões de pedidos de benefícios em espera no último mês de fevereiro. Waller permaneceu 11 meses na função e enfrentou desgastes internos, incluindo divergências com o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, que realizou alterações administrativas no instituto durante as férias do agora ex-presidente.

Ana Cristina Viana Silveira é analista do Seguro Social desde 2003 e presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) entre 2023 e 2026. Segundo o Ministério da Previdência, a nova gestora tem a missão estratégica de acelerar as análises processuais e simplificar o atendimento aos segurados.