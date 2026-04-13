Douglas Renato Scheefer Zwak, de 39 anos, morto por um Guarda Civil Metropolitano (GCM) na noite de sexta-feira (10), em Moema, zona sul de São Paulo, fazia entregas com bicicleta elétrica para complementar a renda e comprar um presente para a filha de 10 anos, segundo familiares.

De acordo com a viúva, ele conciliava o emprego formal durante o dia com entregas à noite. Na última conversa entre os dois, via chamada de vídeo, ele informou que retornava para casa após o trabalho.

Segundo o boletim de ocorrência, a viatura da GCM patrulhava a região para apurar furtos de celulares atribuídos a ciclistas. Os agentes relataram ter visto um homem encapuzado em bicicleta elétrica, enquanto duas mulheres pareciam se afastar.