Um adolescente de 13 anos morreu depois de ser atingido por uma máquina agrícola na BR-285, em Vitória das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Jesus Davi Garcia Vieira.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem seguia para um ponto de ônibus, a caminho da escola, quando foi atingido pelo braço de um equipamento agrícola transportado por um caminhão. Com a força do impacto, ele foi arremessado e morreu no local.

O motorista afirmou à polícia que não percebeu que o braço do maquinário estava aberto no momento do acidente. Segundo a Polícia Civil, ele prestou socorro e será ouvido na próxima semana.