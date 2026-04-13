Um adolescente de 13 anos morreu depois de ser atingido por uma máquina agrícola na BR-285, em Vitória das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Jesus Davi Garcia Vieira.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem seguia para um ponto de ônibus, a caminho da escola, quando foi atingido pelo braço de um equipamento agrícola transportado por um caminhão. Com a força do impacto, ele foi arremessado e morreu no local.
O motorista afirmou à polícia que não percebeu que o braço do maquinário estava aberto no momento do acidente. Segundo a Polícia Civil, ele prestou socorro e será ouvido na próxima semana.
A PRF informou que o caminhão havia se envolvido em uma colisão lateral antes do atropelamento, o que provocou o desprendimento do braço do pulverizador agrícola. Mesmo após a batida, o condutor seguiu viagem e atingiu o adolescente pouco depois.
A corporação destacou que tem intensificado a fiscalização do transporte de maquinário agrícola e da amarração de cargas em rodovias federais, principalmente em períodos de plantio e colheita. O objetivo é reforçar a segurança viária e garantir o cumprimento das normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
A informação foi divulgada pelo SBT.