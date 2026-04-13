O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado (11), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por colegas e por perfis especializados em dublagem nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Com carreira iniciada no teatro nas décadas de 1960 e 1970, Matos consolidou trajetória na dublagem e na televisão. Ao lado da esposa, Aliomar de Matos, também atuou em novelas da TV Bandeirantes.

Participou de produções como Carrossel (1972), Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994). Foi par romântico de Glória Menezes na série Louco por Elas (2013). Entre os trabalhos mais recentes está a participação no seriado Família Paraíso (2022).