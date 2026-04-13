O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado (11), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por colegas e por perfis especializados em dublagem nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.
Com carreira iniciada no teatro nas décadas de 1960 e 1970, Matos consolidou trajetória na dublagem e na televisão. Ao lado da esposa, Aliomar de Matos, também atuou em novelas da TV Bandeirantes.
Participou de produções como Carrossel (1972), Mundo da Lua (1991) e Castelo Rá-Tim-Bum (1994). Foi par romântico de Glória Menezes na série Louco por Elas (2013). Entre os trabalhos mais recentes está a participação no seriado Família Paraíso (2022).
Nos últimos anos, ganhou projeção nas redes sociais com vídeos de humor. Integrou esquetes do canal Parafernalha, onde ficou conhecido pelo quadro “vlog do Fernando”, com personagens e sátiras do cotidiano.
A informação foi divulgada pelo SBT News.