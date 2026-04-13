O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo (12) críticas fortes ao papa Leão XIV, líder da Igreja Católica, classificando-o como “fraco no combate ao crime” e “péssimo em política externa”. A publicação foi feita na rede social Truth Social, acompanhada de declarações à imprensa que reforçaram o ataque ao pontífice.
Trump criticou o papa por suas posições sobre temas como guerra no Irã e políticas de imigração, afirmando que não quer “um papa que critique o presidente dos Estados Unidos”. Segundo relatos internacionais, ele também acusou Leão XIV de ceder às exigências da “esquerda radical” e sugeriu que o papa deveria se concentrar em seu papel religioso em vez de política.
As críticas ocorrem após o pontífice, nas últimas semanas, ter feito apelos públicos por paz em conflitos no Oriente Médio e manifestações sobre políticas internacionais, inclusive destacadas por líderes católicos e meios de comunicação.
Autoridades do Vaticano responderam às declarações de Trump, afirmando que o presidente estaria atacando “uma voz moral” que não pode ser reduzida a interesses políticos e de poder.
Com informações do Axios.