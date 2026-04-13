Um motorista morreu após o carro cair do estacionamento do supermercado Atacadão, que fica na rodovia Régis Bittencourt, em Taboão da Serra (SP), nesse domingo (12).

Motorista perdeu o controle do veículo no estacionamento e o carro despencou de uma altura estimada de 15 metros. O automóvel caiu na rodovia Régis Bittencourt e ficou destruído, segundo o Corpo de Bombeiros.

Vítima ficou presa nas ferragens e foi retirada pelas equipes de resgate, mas não resistiu. A morte foi constatada por um médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), informou a corporação. Acidente mobilizou três viaturas dos Bombeiros e foi registrada às 15h44.