O grave acidente envolvendo quatro veículos matou cinco pessoas no início da noite de domingo (12), na SC-355, entre Videira e Iomerê, no Oeste de Santa Catarina. As vítimas estavam no mesmo carro: um casal (ambos de 28 anos), os dois filhos, de dois e seis anos, e um amigo da família (40 anos). Com informações do g1 SC e NSC TV.

A colisão aconteceu no km 64 da rodovia. As vítimas ocupavam um Gol. Três delas foram arremessadas para fora do veículo devido à força do impacto.

Os outros carros envolvidos foram um segundo Gol, um Golf e um T-Cross. O condutor do T-Cross foi socorrido e levado ao hospital.