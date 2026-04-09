09 de abril de 2026
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SOLTA PELA JUSTIÇA

Hóspede bate e empurra idosa dona de pousada; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo/CCTV
Maria Luiza Lemos Azevedo foi presa em flagrante após o ataque, mas obteve liberdade provisória concedida pela Justiça nesta semana.
Maria Luiza Lemos Azevedo foi presa em flagrante após o ataque, mas obteve liberdade provisória concedida pela Justiça nesta semana.

Câmeras de segurança registraram a agressão de uma hóspede contra a proprietária de uma pousada no Vale do Amanhecer, em Planaltina, no último domingo (5). Maria Luiza Lemos Azevedo foi presa em flagrante após o ataque, mas obteve liberdade provisória concedida pela Justiça nesta semana.

As imagens mostram a agressora em um estado de exaltação, destruindo plantas e objetos do imóvel. Quando a idosa aparece no pátio para pedir o fim da desordem, Maria Luiza a empurra. A vítima cai de costas e bate a cabeça no chão. Em seguida, a agressora puxa o cabelo e desfere chutes contra a dona do estabelecimento.

De acordo com a defesa da vítima, o casal ocupava um apartamento no local há uma semana. A Polícia Militar encontrou o imóvel com vidros quebrados e marcas de sangue. No momento da abordagem, a suspeita estava nua e alterada.

A decisão judicial que liberou a investigada não exigiu pagamento de fiança, mas impôs medidas restritivas. Maria Luiza está proibida de se aproximar da vítima ou retornar à pousada, não pode deixar o Distrito Federal por mais de 30 dias e deve comparecer a todos os atos do processo. O caso segue sob investigação como lesão corporal, dano e injúria qualificada.

Com informações do g1 DF e TV Globo.

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