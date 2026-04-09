O primeiro dos nove brasileiros que disputam as oitavas de final do Circuito Mundial de surfe, em Bells Beach, está classificado. Com direito a uma virada espetacular, Miguel Pupo venceu o australiano George Pittar e garantiu vaga para as quartas na noite desta quarta-feira (8), na Austrália.

"Feliz de avançar. Tive que ultrapassar esse desafio de vencer aqui. O meu objetivo era chegar 16 pontos e colocar isso na mesa pra ver o que ia acontecer. E deu certo", disse Miguel Pupo, em entrevista ao SporTV.

A noite ainda reserva um duelo de gigantes: Gabriel Medina x Ítalo Ferreira. Os dois brasileiros fazem a penúltima bateria das oitavas.