O empate do Flamengo com o Fortaleza, nesta quarta-feira (08), pelo Brasileirão Sub-20, teve uma cena que já fez torcedor rubro-negro esbravejar com o time profissional.

A jogada do gol do Laion, que alcançou o 1 a 1 no confronto na Gávea, veio em uma batida de escanteio ensaiada, culminando com uma finalização certeira na entrada da área dada por Emanuel.

Na derrota do Flamengo para o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão dos profissionais, foi assim que saiu o segundo gol, marcado na ocasião por Gabriel.