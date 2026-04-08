A Polícia Civil da Bahia investiga uma clínica médica na cidade de Irecê (478 km de Salvador) por possíveis irregularidades na realização de cirurgias oftalmológicas.

Ao menos 26 pacientes relataram perda total ou parcial da visão após passar por procedimentos no Ceom Day Hospital, clínica particular que também atende pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Em nota, o Ceom afirma estar à disposição das autoridades, colaborando com as investigações e "confiante de que a apuração permitirá a adequada compreensão dos fatos".