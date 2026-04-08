O PSG venceu o Liverpool por 2 a 0 nesta quarta-feira (08), na França, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Désiré Doué e Kvaratskhelia fizeram os gols do PSG no Parque dos Príncipes.

A partida foi marcada pelo domínio do PSG. A equipe perdeu pelo menos três outras grandes chances e poderia ter goleado os Reds em Paris.