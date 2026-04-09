Izaias Gimenez, de 52 anos, acusado de matar a manicure Valdineia Ferreira Delgado, de 34, foi preso nessa quarta-feira (8) no Centro de Campo Grande (MS). Ele tinha mandado de prisão em aberto desde 24 de março.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Izaias foi ao Instituto de Identificação Gonçalo Pereira para retirar um novo documento de identidade. Durante o atendimento, foi constatado o mandado de prisão, e a polícia o deteve ali mesmo.

Uma testemunha relatou que a equipe chegou rapidamente e entrou armada no prédio para cumprir a ordem judicial.