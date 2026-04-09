Izaias Gimenez, de 52 anos, acusado de matar a manicure Valdineia Ferreira Delgado, de 34, foi preso nessa quarta-feira (8) no Centro de Campo Grande (MS). Ele tinha mandado de prisão em aberto desde 24 de março.
Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Izaias foi ao Instituto de Identificação Gonçalo Pereira para retirar um novo documento de identidade. Durante o atendimento, foi constatado o mandado de prisão, e a polícia o deteve ali mesmo.
Uma testemunha relatou que a equipe chegou rapidamente e entrou armada no prédio para cumprir a ordem judicial.
Valdineia foi encontrada morta em 8 de julho de 2023, em uma estrada vicinal a cerca de 10 quilômetros da casa onde morava. O corpo estava de bruços, em rigidez cadavérica e sem documentos.
Izaias foi denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe, com a qualificadora de feminicídio, além de ocultação de cadáver.
Com informações do Campo Grande News.