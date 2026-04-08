Cliente trans protagonizou um escândalo numa loja em Blumenau (SC), ao gritar com uma vendedora. O registro do momento, que circula nas redes sociais, mostra a cliente indignada por ser tratada por pronomes masculinos pela funcionária.

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Durante o episódio, cliente elevou o tom de voz e confrontou a atendente e os demais presentes. Entre as frases registradas, gritou: "Olha o tamanho da 'ela' que tá na frente de vocês" e "você tem que me respeitar". Em tom de cobrança, ainda exigiu retratação imediata: "Pede desculpa, se não eu vou chamar a polícia".