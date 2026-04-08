A Polícia Civil de Minas Gerais investiga Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 anos, pelo assassinato de Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. O crime foi praticado em 31 de março, em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Novo Horizonte, em Frutal. Rafael foi o autor do homicídio de Glauciane Cipriano, mãe de Marcos, morta a facadas em 2016.

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Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por cinco disparos pelas costas enquanto aguardava o atendimento médico da esposa. Segundo a Polícia Militar, o suspeito monitorava os passos de Rafael desde 15 de janeiro, data em que o homem deixou o regime prisional da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).

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