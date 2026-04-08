08 de abril de 2026
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Filho é suspeito de matar assassino da mãe 10 anos após crime

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por cinco disparos pelas costas.
Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por cinco disparos pelas costas.

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 anos, pelo assassinato de Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. O crime foi praticado em 31 de março, em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Novo Horizonte, em Frutal. Rafael foi o autor do homicídio de Glauciane Cipriano, mãe de Marcos, morta a facadas em 2016.

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Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima foi atingida por cinco disparos pelas costas enquanto aguardava o atendimento médico da esposa. Segundo a Polícia Militar, o suspeito monitorava os passos de Rafael desde 15 de janeiro, data em que o homem deixou o regime prisional da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).

Antecedentes

Rafael Garcia Pedroso foi condenado por matar Glauciane Cipriano com cerca de 20 facadas durante um churrasco em julho de 2016. De acordo com o processo judicial, o crime foi motivado por ciúmes e ocorreu na presença de Marcos, que tinha 9 anos na época. A sentença qualificou o ato por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Investigação e Defesa

A Polícia Civil solicitou a prisão temporária de Marcos, que é considerado procurado. A defesa do jovem afirma que ele pretende se apresentar e confessar o crime, mas alega que a corporação exige um agendamento prévio com a delegacia responsável para formalizar o ato.

Em nota, a Polícia Civil esclarece que a apresentação espontânea exige coordenação para não prejudicar o inquérito e ressalta que o procedimento não impede a execução de ordens de prisão. Outras duas pessoas são investigadas por suposta participação no auxílio à fuga do suspeito após os disparos.

Com informações do g1.

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