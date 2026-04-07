'Super' Sul-Americana começa nesta terça-feira (7)
| Tempo de leitura: 2 min
A Sul-Americana de 2026 começa nesta terça-feira (7), e a edição promete ser uma das mais fortes da história. Pelo menos é o que mostram os números.
Super Sula?
A Sul-Americana deste ano conta com 10 campeões de Libertadores na disputa. São eles: Santos, São Paulo, River Plate, Grêmio, Vasco, Botafogo, Atlético-MG, San Lorenzo, Racing e Olimpia.
A fase de grupos terá confrontos envolvendo alguns deles. Vasco x Olimpia, Santos x San Lorenzo e Botafogo x Racing são os jogos que ocorrerão nesta primeira fase. O último deles, inclusive, foi o duelo que definiu o campeão da Recopa Sul-Americana do ano passado, quando o Racing foi campeão sobre o Botafogo.
A Sula tem o mesmo número de campeões que a própria Libertadores neste ano. A Liberta também tem 10 participantes que já a conquistaram na edição de 2026: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, Peñarol, Nacional-URU, LDU e Estudiantes.
A edição deste ano, por outro lado, conta com novatos. Deportivo Recoleta (PAR) e Deportivo Riestra (ARG) jogam uma competição internacional pela primeira vez na história.
Grupos da Sul-Americana
- Grupo A: América de Cali, Alianza Atlético, Tigre e Macará
- Grupo B: Atlético-MG, Cienciano, Juventud e Puerto Cabello
- Grupo C: São Paulo, Millonarios, O'Higgins e Boston River
- Grupo D: Santos, Deportivo Cuenca, Deportivo Recoleta e San Lorenzo
- Grupo E: Racing, Botafogo, Caracas e Independiente Petroleto
- Grupo F: Grêmio, Montevideo City Torque, Palestino e Deportivo Riestra
- Grupo G: Olimpia, Vasco, Barracas Central e Audax Italiano
- Grupo H: River Plate, Bragantino, Blooming e Carabobo
Jogos da 1ª Rodada
Hoje (7/4)
19h - Barracas Central x Vasco
19h - Independiente Petrolero x Racing
21h - O'Higgins x Millonarios
21h30 - Boston River x São Paulo
23h - Alianza Atlética x Tigre
Amanhã (8/4)
19h - Deportivo Cuenca x Santos
19h - Deportivo Riestra x Palestino
19h - Deportivo Recoleta x San Lorenzo
21h - Audax Italiano x Olimpia
21h30 - Blooming x River Plate
21h30 - Montevideo City Torque x Grêmio
23h - Puerto Cabello x Atlético-MG
Quinta-feira (9/4)
19h - Botafogo x Caracas
19h - Juventud x Cienciano
21h30 - Carabobo x Bragantino
21h30 - Macará x América de Cali