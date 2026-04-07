A Sul-Americana de 2026 começa nesta terça-feira (7), e a edição promete ser uma das mais fortes da história. Pelo menos é o que mostram os números.

Super Sula?

A Sul-Americana deste ano conta com 10 campeões de Libertadores na disputa. São eles: Santos, São Paulo, River Plate, Grêmio, Vasco, Botafogo, Atlético-MG, San Lorenzo, Racing e Olimpia.

A fase de grupos terá confrontos envolvendo alguns deles. Vasco x Olimpia, Santos x San Lorenzo e Botafogo x Racing são os jogos que ocorrerão nesta primeira fase. O último deles, inclusive, foi o duelo que definiu o campeão da Recopa Sul-Americana do ano passado, quando o Racing foi campeão sobre o Botafogo.